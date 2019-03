Apple aurait terminé le tournage de 5 séries originales

La marque à la pomme devrait dévoiler sa plateforme de streaming vidéo le 25 mars prochain. Cependant, selon le New York Times, il faudra patienter jusqu'à l'automne avant d'y découvrir du contenu original.

Le quotidien américain révèle que cinq séries développées par Apple viennent tout juste de clôturer leur tournage. Six autres seraient en cours de production. Voici la liste des séries qui entrent dès à présent en postproduction (montage, effets spéciaux, bruitages, musique, etc) :

"Are You Sleeping", une série policière avec Octavia Spencer (La couleur des sentiments)

"For All Mankind", une série qui se déroule dans l'espace créé par Ronald D. Moore (Battlestar Galactica)

Un thriller produit par M. Night Shyamalan (Le sixième sens)

Une comédie créée par l'équipe de la sitcom "It's Always Sunny in Philadelphia"

Et une deuxième comédie, baptisée "Dickinson", sur la vie de la poète Emily Dickinson

Parmi les autres créations originales attendues sur le service, on retrouve un drame avec Reese Witherspoon, Steve Carell et Jennifer Aniston, dont le tournage toucherait à sa fin. Mais également une création de Oprah Winfrey ainsi que "See", une série de science-fiction avec Jason Momoa (Aquaman). D'autres grands noms (J.J. Abrams, Chris Evans, Damien Chazelle, Sara Bareilles) devraient également proposer du contenu.

L'information du New York Times semble coïncider avec la rumeur publiée la semaine dernière par Bloomberg. On y apprenait qu'à son lancement, la plateforme TV d'Apple ne proposerait aucun contenu original, préférant mettre l'accent sur des partenariats avec des networks américains, dont HBO et Showtime.

On devrait en apprendre plus lundi prochain, lors de la première Keynote de l'année.