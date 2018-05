Commercialisé depuis février, le HomePod peine à séduire les critiques, qui estiment à juste titre que Siri n'est pas à la hauteur des autres assistants intelligents, tout en soulignant l'excellente qualité audio du baffle. Est-ce la raison pour laquelle Apple n'aurait expédié (et non vendu, précise Strategy Analytics) que 600 000 HomePod ? La question est posée.

À en croire les nouvelles analyses réalisées par Strategy Analytics, Apple est loin derrière Amazon et Google sur le marché des enceintes connectées, se plaçant même derrière le géant chinois de l'e-commerce, Alibaba. Publiée ce jeudi 17 mai, l'analyse estime qu'Apple détient 6% du marché des enceintes connectées, contre 43% pour Amazon et 26% pour Google, et ce sur la même période. Amazon aurait donc écoulé 4 millions d'enceintes Echo, et Google aurait vendu 2,4 millions de Google Home en deux mois.

Apple aurait expédié 600 000 HomePod en deux mois - © Tous droits réservés

Pour autant, il est important de souligner qu'Apple n'a pas encore connu de trimestre fiscal entier, le produit ayant été lancé en février. Et surtout que l'enceinte n'est disponible que dans trois pays, les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. D'autres pays, comme la France et l'Allemagne devraient s'ajouter à la liste d'ici quelques mois (ou semaines ? Apple annonce un lancement plutôt vague "au printemps").

Si ces chiffres s'avèrent corrects, Apple pourrait rectifier le tir, en proposant notamment une enceinte moins chère (l'HomePod est tout de même vendu 349 dollars), ou, on peut toujours rêver, en ouvrant un peu plus son produit aux autres technologies, comme le Bluetooth (l'HomePod étant principalement réservé à Apple Music et à la technologie AirPlay). Mais l'analyste Ming-Chi Kuo de la firme KGI, souvent bien informé, ne pense pas qu'Apple proposera un modèle moins cher dans les mois et années à venir.