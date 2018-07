L’Apple Watch Series 3, et notamment la version LTE qui permet de se passer d’un iPhone (un modèle toujours indisponible chez nous), aurait contribué à ce succès. De nombreux clients auraient profité de ce nouveau modèle plus rapide pour se mettre à niveau. Mais la Series 3 aurait également fait craquer de nouveaux clients.

Apple aurait écoulé 3,5 millions d'Apple Watch lors du dernier trimestre

C’est en Asie qu’Apple a le plus de succès. La montre représentait 60% des 250 000 modèles expédiés sur le continent, voilà pourquoi l’Apple Watch a été la smartwatch la plus vendue en Asie au second trimestre 2018. La firme de Cupertino a de quoi se réjouir, d’autant plus qu’au premier trimestre 2018, les ventes de l’Apple Watch avaient chuté de 9%, passant de 43 à 34%. Selon Canalys, la concurrence de Fitbit et Garmin aurait été défavorable à Apple.

Une fois encore, il sera impossible de vérifier ces chiffres puisqu’Apple ne communique pas sur les ventes de l’Apple Watch. Celles-ci sont comptabilisées avec d’autres produits dans une catégorie baptisée… " Autres Produits ", ce qui complique fortement la tâche. Ce qui est certain, c’est que d’autres concurrents pourraient faire de l’ombre à Apple, notamment Samsung et Google. La Series 4, qui devrait être dévoilée en septembre, sera particulièrement attendue au tournant.