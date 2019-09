Apple Arcade ouvre ses portes avec deux jours d'avance

Le nouveau service de la marque à la pomme sera lancé officiellement ce jeudi 19 septembre. Mais pour quelques heureux élus, la salle d'arcade virtuelle est déjà disponible.

Pour rappel, Apple Arcade est un service disponible au sein de l'App Store, et qui propose une centaine de jeux mobiles sans publicités et sans achats intégrés. Pour 4,99 euros par mois, une famille (jusqu'à 6 personnes) peut profiter du catalogue sur de multiples plateformes, y compris le Mac et l'Apple TV.