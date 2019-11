Apple annonce un événement surprise en décembre, dédié aux applications

La marque à la pomme a envoyé une invitation surprise pour une keynote qui aura lieu le 2 décembre à New York.

Alors qu'on attendait une keynote en octobre, avec de nouveaux AirPods Pro, un MacBook Pro de 16 pouces et un nouvel iPad Pro, Apple a préféré commercialiser les deux premiers produits de la liste par surprise, en les annonçant via un simple communiqué de presse.

Pour beaucoup, cela signifiait que la firme de Cupertino en avait terminé avec les keynotes pour 2019, et préférait attendre la traditionnelle keynote du mois de mars pour éventuellement annoncer un nouvel iPad Pro.

Et bien détrompez-vous puisqu'Apple a convié plusieurs journalistes à un événement qui mettra en avant les meilleures applications et jeux de 2019, disponibles sur l'App Store. Ou comme le dit si bien l'invitation : "Aimées par des millions, créées par les meilleurs".

Ce n'est pas la première fois qu'Apple met un coup de projecteur sur des applications (l'entreprise organise notamment les Design Awards pendant la conférence annuelle WWDC et a publié son "best of 2018" l'année dernière sur son site), mais il s'agira par contre de la toute première keynote organisée en décembre.

On doute qu'Apple introduise de nouveaux produits lors de cet événement (bien que le Mac Pro soit attendu pour le mois de décembre). Et à l'heure actuelle, on ne sait pas encore si un direct sera organisé. Quoiqu'il en soit, l'événement aura lieu le 2 décembre prochain à New York.