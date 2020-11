Apple annonce les vainqueurs des Apple Music Awards 2020

La firme de Cupertino a, pour la deuxième année consécutive, récompensé les meilleurs artistes de l’année 2020.

Comme l’année dernière, cinq gagnants ont été récompensés, dans cinq catégories différentes, qui se basent sur les choix éditoriaux des équipes d’Apple Music et du choix du public :

Artiste de l'année : Lil Baby

: Lil Baby Révélation de l'année : Megan Thee Stallion

: Megan Thee Stallion Auteur-compositeur de l'année : Taylor Swift

: Taylor Swift Meilleure chanson de l'année : “The Box” de Roddy Ricch

: “The Box” de Roddy Ricch Meilleur album de l'année : “Please Excuse Me for Being Antisocial” par Roddy Ricch

En 2019, la grande gagnante était Billie Eilish, qui remportait trois prix : artiste de l'année, album de l'année (pour WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?) et auteur-compositeur de l'année.

Dès le 14 décembre, Apple organisera plusieurs événements en lien avec ces Apple Music Awards, dont des interviews et des concerts, qui seront visibles sur Apple Music et Apple TV.