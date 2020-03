Apple annonce la prise en charge du trackpad sur iPadOS

En cette période de pandémie de coronavirus, Apple a annoncé quelques nouveautés par le biais de simples communiqués de presse. Parmi eux, un nouvel iPad Pro, plus rapide et doté de deux capteurs photo à l’arrière (plus un scanner LiDAR). Mais surtout d’une nouvelle housse pour iPad Pro qui continue la transformation de la tablette en véritable ordinateur portable. La housse, baptisée “Magic Keyboard”, permet non seulement de protéger l’iPad Pro, mais également de faire “flotter la tablette” et de profiter à la fois d’un clavier rétroéclairé, et d’un petit trackpad. Car enfin iPadOS prend nativement en charge le curseur de souris.

Jusqu’à présent, il n’était possible d’utiliser une souris externe ou un trackpad sur la tablette d’Apple qu’en activant une option d’accessibilité. Ce qui était loin d’être pratique ou parfaitement intégré à l’OS. Avec l’arrivée d’iOS 13.4 (disponible dès le 25 mars), les souris et trackpads seront donc automatiquement pris en charge, et adaptés à l’OS jusqu’ici tactile de l’iPad. Comme l’explique Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle chez Apple, cette prise en charge a entièrement été repensée et adaptée. La preuve en vidéo :