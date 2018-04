Apple annonce être alimenté à 100% avec de l'énergie renouvelable

La marque à la pomme mise sur l'énergie renouvelable. C'est en tout cas ce qu'elle affirme dans un communiqué où l'on apprend que tous les Apple Store du monde sont concernés, ainsi que les data centers, les installations co-gérées et les bureaux de l'entreprise. Au total, Apple utiliserait de l'énergie renouvelable dans 43 pays.

"Illustration de notre engagement à combattre le changement climatique et à créer un environnement plus sain, Apple annonce aujourd'hui que ses installations dans le monde entier fonctionnent à 100% grâce aux énergies renouvelables"

Cette décision, prise il y a plusieurs années, a donc porté ses fruits. Il y a deux ans encore, l'entreprise était alimentée en énergie renouvelable à 93 %. Pour autant, cela ne concerne pas l'entièreté des opérations d'Apple. En Chine notamment, où la plupart des produits sont assemblés, il est souvent difficile de trouver de l'énergie propre et/ou de vérifier ces informations. Quant à certains Apple Store reliés aux systèmes électriques des villes, il est impossible de connaître la source d'alimentation de la boutique. Pour autant, l'action d'Apple est garantie par un REC, un certificat d'énergie renouvelable.

"Nous sommes résolus à laisser derrière nous un monde meilleur. Après des années de travail, nous sommes fiers d’avoir atteint cette étape importante. Nous allons continuer de repousser les limites du possible lorsqu'il s'agit des matériaux contenus dans nos produits, de la façon dont nous les recyclons, de nos sites et de notre travail avec nos fournisseurs afin de mettre au point des sources créatives et avant-gardistes d’énergie renouvelable. Nous savons que notre avenir en dépend", déclare Tim Cook, PDG d'Apple.

La firme de Cupertino gère actuellement 25 installations d'énergie renouvelable dans le monde, soit une production de 626 mégawatts (286 provenant uniquement du soleil). Quinze autres projets seraient en cours de construction.