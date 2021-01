Apple annonce des dépenses record sur l’App Store durant les fêtes

La marque à la pomme a révélé les résultats de l’App Store de la fin de l’année 2020. Et c’est un nouveau record qui a été atteint.

Entre Noël et le Nouvel An, les utilisateurs des produits pommés ont dépensé 1,8 milliard de dollars en biens numériques et autres services. La catégorie la plus populaire restant, comme souvent, les jeux mobiles.

Mais ce n’est pas tout, car ce premier janvier, Apple a battu un autre record : celui du record de dépenses en un seul jour, avec 540 millions de dollars amassés en 24 heures.

Dans son communiqué triomphaliste, Apple détaille l’ensemble des services qui lui ont permis d’atteindre ces scores. Il y a évidemment l’App Store, mais également Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ou des services pas disponibles chez nous comme Apple News et Apple Fitness+. Malheureusement, la firme de Cupertino ne détaille pas les résultats financiers de chacun de ces abonnements.

L’entreprise se contente d’un dernier chiffre important : depuis la création de l’App Store en 2008, plus de 200 milliards de dollars ont été reversés aux développeurs.