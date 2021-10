Apple ambitionne de tout contrôler dans votre voiture

Avec son système CarPlay, Apple vous donne déjà accès à vos chansons, vos podcasts, vos livres audio, ainsi que vos contacts, votre calendrier et à votre GPS. Mais la marque à la pomme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Selon Bloomberg, l’entreprise planche actuellement sur un nouveau projet, baptisé " IronHeart " en interne. Celui-ci n’en serait qu’à ses débuts, mais il a pour but de permettre plus de contrôle via l’interface CarPlay.

Comme l’explique le site américain, cette nouvelle technologie " permettrait d'accéder à des fonctions telles que le système de climatisation, l'indicateur de vitesse, la radio et les sièges, selon des personnes proches du dossier. L'initiative nécessiterait la coopération des constructeurs automobiles. "

Apple espère également avoir accès aux enceintes du véhicule, aux capteurs de températures et d’humidité, et afficher toutes ces informations au sein d’une seule et même interface, comme l’application Maison qui concentre tous les objets connectés compatibles HomeKit.

Mais le combat n’est pas gagné pour autant. Apple devra convaincre les constructeurs, ce qui ne sera pas facile. " Ils pourraient être réticents à céder le contrôle des principales fonctionnalités à Apple. Alors que CarPlay est maintenant dans plus de 600 modèles de voitures, d'autres initiatives Apple lancées ces dernières années ont été adoptées plus lentement par les constructeurs automobiles ", souligne Bloomberg.

Rappelons qu’en plus de CarPlay, Apple propose CarKey, qui permet de déverrouiller des véhicules compatibles avec un iPhone ou une Apple Watch.