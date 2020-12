Apple abandonne son application Mémo Musical

© Capture d'écran Mémo Musical / Apple

Si l’idée de Mémo Musical n’était pas mauvaise, il faut reconnaître qu’Apple y prêtait peu d’attention. L’application recevait rarement des mises à jour, à tel point que la dernière en date, permettant aux utilisateurs d’exporter facilement leur contenu, est la première depuis plus d’un an.

Comme l’explique la marque à la pomme, l’application Mémo Musical ne sera pas mise à jour après la version 1.0.7 et vous ne pourrez plus la télécharger après le 1er mars 2021. Si vous avez un iPhone avec iOS 14 ou un iPad avec iPadOS 14, vous pouvez continuer à utiliser les mémos musicaux. Et si vous avez déjà téléchargé l'application, vous pouvez toujours y accéder à partir de l'historique des achats de l'App Store. Mais vous devez exporter vos enregistrements Mémo Musical vers votre bibliothèque de mémos vocaux pour vous assurer de conserver tous vos enregistrements.

En d’autres termes, l’application Dictaphone, préinstallée sur chaque iPhone, remplacera Mémo Musical dès le mois de mars 2021. Et pour plus de possibilités, Apple renvoie tout simplement vers Garage Band, son application de création musicale.