Tim Cook a annoncé qu’Apple a remplacé 11 millions de batteries d’iPhone en 2018. La marque à la pomme s’attendait à devoir remplacer entre 1 et 2 millions de batteries sur les 12 mois, comme c’est le cas depuis plusieurs années.

Le programme de remplacement à 29 euros, mis en place par Apple pendant un an, semble avoir séduit les utilisateurs. Accusée d'obsolescence programmée en 2017, l’entreprise avait expliqué que le bridage des performances des anciens iPhone avait été mis en place pour pallier au vieillissement des batteries. Face aux nombreuses réactions, pour la plupart négative, Apple avait lancé son programme de remplacement de batteries, comme une excuse à prix doux (du moins quand on compare aux tarifs pratiqués habituellement par la marque).

L’information, révélée par John Gruber, du site Daring Fireball, pourrait logiquement (et partiellement) expliquer les résultats décevants de l’iPhone Xr. Si les iPhone plus anciens bénéficient à moindre coût d’une nouvelle batterie et de performances légèrement améliorées (merci iOS 12), l’achat d’un nouvel iPhone peut être reporté. Tout comme le fait que les nouveaux smartphones (c’est également le cas chez Samsung) n’offrent plus que des améliorations minimes d’année en année. Un problème (mais une bonne nouvelle pour les consommateurs) que les constructeurs devront prendre en compte dans les années à venir.