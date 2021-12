App Store : quelles sont les meilleures applications de l’année selon Apple ?

Comme chaque année, la marque à la pomme met à l’honneur sa boutique d’applications et les nombreuses apps disponibles

La tendance de l’année : la connexion

Selon la firme de Cupertino, 2021 aura été l’année de la connexion. Soit des applications et des jeux qui sont parvenus “à réunir les gens de manière significative - tout en répondant aux besoins sociaux, personnels et professionnels des utilisateurs du monde entier.”

Avec la crise du COVID-19 qui se poursuit, on n’a pas eu trop le choix. Mais voici donc les applications qui auront permis aux utilisateurs du monde entier de se réunir virtuellement ;

Le jeu Among Us

L’application de rencontre Bumble

L’application de design Canva

Le guide EatOkra, qui liste plus de 11.000 commerces détenus par des Afro-Américains

Peanut, une application qui accompagne les femmes enceintes ou ménopausées

Toujours plus de jeux

Pour les autres prix, Apple a mis en avant pas moins de six jeux dans les dix catégories restantes. Preuve que l’entreprise californienne s’intéresse toujours au monde du jeu vidéo, même si à l’heure actuelle, elle y va à tâtons (Apple Arcade est sympa, mais on attend bien plus).

Voici la liste des grands gagnants de l’année :