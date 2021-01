App Store : Google n’a toujours pas partagé ses fiches de confidentialité

Toutes les applications de Google ne sont pas concernées. Certaines, comme Google Traduction, Google Authenticator, Motion Stills, Google Play Films et séries et Google Classroom n’ont pas été mises à jour récemment, mais proposent une fiche relativement courte.

© Capture d'écran de l'App Store

Ce n’est pas le cas pour ces applications plus populaires et plus “importantes” :

Google Maps

Chrome

Waze

YouTube

Google Drive

Google Photos

Google Home

Gmail

Google Docs

Google Assistant

Google Sheets

Google Calendar

Google Slides

Google One

Google Earth

YouTube Music

Hangouts

Google Tasks

Google Meet

Google Pay

PhotoScan

Google Chat

Google News

Gboard

Google Podcasts

L’application Google de base n’a également pas été mise à jour. Pourtant, le 6 janvier dernier, la firme de Mountain View avait annoncé que ces informations seraient ajoutées à l’App Store “cette semaine ou la prochaine.” Quinze jours plus tard, Google n’a donc pas tenu sa promesse.

S’agit-il d’un “simple” oubli, ou bien une volonté de cacher le plus longtemps possible tout ce que ces applications récoltent comme informations sur les utilisateurs ? On aurait tendance à pencher pour la deuxième raison, quand on voit par exemple tout ce que récolte Facebook :