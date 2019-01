App Store : Apple empoche 322 millions de dollars en un seul jour

Apple n’a pas vendu suffisamment d’iPhone en 2018 pour satisfaire les investisseurs, mais du côté de l’App Store, l’entreprise enchaine les records.

2019 commence bien

Ce mardi 1er janvier, les utilisateurs d’iOS ont dépensé pour 322 millions de dollars sur cette seule journée. À titre de comparaison, le premier janvier 2018, les ventes atteignaient 300 millions de dollars. Ce premier jour de l’année établit donc un nouveau record pour la boutique d’applications d’Apple. De quoi redonner le sourire à Phil Schiller, Vice Président de la branche marketing : "Grâce au travail de nos développeurs talentueux et au soutien de nos incroyables clients du monde entier, l'App Store a clôturé une année 2018 exceptionnelle et entame l'année 2019 avec brio".

Mais ce n’est pas tout. Entre le 24 décembre et le 31 décembre, l’App Store a rapporté pas moins de 1,22 milliard de dollars, ce qui en fait la semaine la plus lucrative de l’histoire de la boutique, lancée en juillet 2008. En 2018, les ventes s’élevaient sur la même période à 890 millions de dollars.

Des services qui rapportent

Lors de l’annonce des résultats annuels d’Apple, tout le monde a pointé du doigt les ventes (relativement) décevantes des iPhone. Mais c’était sans compter sur ce que la firme de Cupertino regroupe sous l’appellation "Services", à savoir l’App Store, Apple Music, les services Cloud, Apple Pay et les publicités liées à l’App Store.

Sans révéler de chiffres précis, Apple annonce que les Services ont également atteint un nouveau record lors du dernier trimestre. Concernant l’App Store, les jeux et les applications de bien-être ont été très populaires. Du côté des jeux, on retrouve des classiques comme Fortnite, PUBG, mais également Brawl Stars, Asphalte 9 ou Monster Strike. Les applications dédiées à la productivité, à la santé et à l’éducation ont séduit les utilisateurs ce premier janvier, qui se sont tournées vers des applications comme 1Password, Sweet ou Lumosity.