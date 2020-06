Apex Legends : le Battle Royale d’EA débarque sur la Switch et s’ouvre au cross-play

Lors de son événement EA Play Live, diffusé cette nuit, Electronic Arts a évoqué quelques nouveautés concernant Apex Legends, son Battle Royale maison.

Premièrement, le jeu débarquera sur la Switch de Nintendo, mais également sur la plateforme Steam, cet automne. Actuellement, le titre n’est disponible uniquement que sur PlayStation 4, Xbox One et PC, mais via le launcher Origin d’Electronic Arts.

Et qui dit arrivée sur Switch et Steam, dit ouverture du cross-play entre les cinq plateformes. Autrement dit, il sera possible d’affronter ou de s’allier avec vos connaissances, et ce peut importe leur console ou plateforme de prédilection.