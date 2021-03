Apex Legends et Crash Bandicoot 4 débarquent sur Nintendo Switch cette semaine

Apex Legends et Crash Bandicoot 4 vont bientôt faire le bonheur des joueurs sur Switch : les 2 jeux débarquent cette semaine sur la console de Nintendo !

D’abord annoncé pour le mois de juin de l’année dernière mais finalement repoussé, c’est ce mardi 9 mars que les joueurs de la console de Nintendo pourront enfin se lancer dans la bataille et incarner tous les personnages légendaires du jeu.

Après avoir conquis les joueurs sur Xbox, PS4 ou encore PC, le battle-royale gratuit édité par Electronic Arts et développé par Respawn Entertainment Studios, Apex Legends, arrive enfin sur la Switch .

Crash Bandicoot arrive sur Switch… mais aussi sur PS5 et Xbox Series X

Sorti sur PS4 et Xbox One le 2 octobre 2020, " Crash Bandicoot 4: It’s about time " arrive lui aussi sur Nintendo Switch cette semaine, ce vendredi 12 mars pour être précis.

Une sortie qui s’accompagne aussi des versions pour consoles " next-gen " PS5 et Xbox Series X et S (avec la 4k en native et 60 fps), mais aussi d’une version PC. L’occasion pour un maximum de joueurs de se replonger dans cette licence culte d’Activision. Petit bonus pour les joueurs sur Switch, le jeu sera en effet un peu moins cher que sur les autres plateformes soit 49,99€ au lieu de 59,99€.