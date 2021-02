Apex Legends débarque sur Nintendo Switch en mars

La version portable du battle royale d’Electronic Arts sera disponible le 9 mars.

“Amener Apex Legends sur son plus petit écran à ce jour est une réalisation majeure, et nous n'aurions pas pu le faire sans nos amis de Panic Button”, a déclaré Chad Grenier, réalisateur du jeu. “Nous sommes très fiers de ce que l'équipe a pu réaliser avec quelques optimisations intelligentes pour la version Switch afin de proposer une expérience Apex Legends complète en déplacement.”

Grenier annonce également que le jeu sera compatible cross play, et les joueurs qui se lanceront dans l’aventure avec la version Switch seront immédiatement plongé dans la saison 8. Mieux encore, les 30 premiers niveaux seront garantis, et durant deux semaines après le lancement du jeu, les points XP seront doublés.

Le free-to-play d’Electronic Arts, et développé par Respawn Entertainment, rejoint d’autres titres similaires sur la console de Nintendo, après Fortnite et Rocket League.

Rocket League a d’ailleurs été adapté à la Switch par le studio texan Panic Button, également à l’oeuvre sur cette adaptation d’Apex Legends. Ils sont également à l’origine des adaptations de Doom, Warframe, Wolfenstein II: The New Colossus, Wolfenstein: Youngblood et Doom Eternal sur la console de Nintendo.