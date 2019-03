Apex Legends célèbre ses 50 millions de joueurs en vidéo

Le Battle Royale d'Electronic Arts et Respawn Entertainment a séduit 50 millions de joueurs en seulement un mois. Il fallait bien une vidéo pour fêter ça.

Fortnite n'a qu'à bien se tenir. Apex Legends, le Battle Royale Free-to-Play d'Electronic Arts, n'est pas là pour plaisanter. La preuve avec une série de chiffres, qui soulignent l'ascension rapide et spectaculaire du titre se déroulant dans l'univers de la franchise Titanfall :

Apex Legends, c'est

1 million de joueurs en 8 heures

2,5 millions en 1 jour

10 millions en 3 jours

25 millions en 1 semaine

Et 50 millions en 4 semaines

À titre de comparaison, voici l'évolution de Fortnite (dont le mode Battle Royale est disponible depuis le 6 novembre 2017), comme publié par l'analyste Daniel Ahmad sur Twitter :

10 millions de joueurs en 2 semaines

20 millions en 6 semaines

30 millions en 11 semaines

et 45 millions en 16 semaines

Comme indiqué dans la vidéo, Apex Legends c'est également 170 millions de respaws, 31 milliards de pings et 1,23 milliard d'Utlimates activés. Aucune trace cependant dans la vidéo d'un chiffre bien plus important, celui du nombre de joueurs connectés simultanément. Car malgré cette ascension rapide, en face Fortnite ne faiblit pas et a récemment annoncé un record, avec 10,7 millions d'utilisateurs connectés simultanément, enregistrés le 2 février dernier, lors du concert de Marshmello organisé au sein du jeu.

Bref, la bataille ne fait que commencer.