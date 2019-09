Antidote sur macOS : Patientez avant d’installer macOS Catalina

Druide Informatique, le développeur du célèbre correcteur orthographique Antidote, informe ses utilisateurs avant l’arrivée de macOS 10.15 Catalina.

Dans un mail envoyé aux utilisateurs du correcteur orthographique Antidote, Druide explique qu’une mise à jour sera prochainement publiée pour les versions Antidote 10 et 9, et qu’il serait plus sage de les attendre avant de passer à la nouvelle version de l’OS d’Apple.

De plus, certaines intégrations (permettant d’utiliser le correcteur au sein de nombreuses applications) ne seront pas immédiatement prises en charge, notamment l’intégration Microsoft Outlook.

Voici le mail envoyé par Druide Informatique :