Animal Crossing : New Horizons passe le cap des 10 millions de téléchargements

Sorti en période de confinement, le jeu de Nintendo continue de séduire les joueurs en mal de dépaysement.

Alors que New Horizons avait fait le meilleur démarrage de la série Animal Crossing et avait réalisé le meilleur démarrage d’un jeu Switch au Japon, les records continuent de tomber.

Le dernier en date concerne la vente dématérialisée. Selon le magazine Famitsu, Animal Crossing : New Horizons a dépassé la barre des 10 millions de téléchargements sur l’eShop de la console de Nintendo. Sorti le 20 mars dernier, le titre avait déjà été téléchargé plus de 5 millions de fois en seulement un mois. Ce qui signifie que le jeu a séduit plus d’un million de nouveaux joueurs ces deux dernières semaines.

Pour rappel, le jeu s’est très vite hissé dans le top 10 des ventes des productions Nintendo. À la date du 31 mars 2020, Animal Crossing était septième du classement, derrière des titres prestigieux comme Super Mario Odyssey ou The Legend of Zelda: Breath of the Wild :