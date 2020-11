Animal Crossing : New Horizons détaille sa mise à jour d’hiver

Le jour des cadeaux : “Du 1er au 25 décembre, il sera possible d’acheter des jouets à la boutique Nook et de trouver des vêtements au thème des fêtes à la boutique des Sœurs Doigts de Fée. Le 24 décembre, jour des cadeaux, Rodolphe fera une visite spéciale sur chaque île pour répandre l’esprit de Noël. En l’aidant à livrer les cadeaux, les joueurs recevront également un cadeau.”

De nouvelles mimiques et coiffures : “Il sera possible d’obtenir neuf nouvelles mimiques et six nouvelles options de coiffure contre des miles Nook au Nook Stop, dans le bureau des résidents.”

Des améliorations de l’espace de rangement : “Les joueurs qui ont déjà amélioré leur intérieur à sa taille maximale et qui ont payé leur dette pourront obtenir une nouvelle extension de l’espace de rangement en parlant à Tom Nook au bureau des résidents. Cette option augmentera l’espace de rangement à 2400 emplacements.”

Des visites d’îles aléatoires en rêve : “Tous ceux qui aiment faire la sieste pour visiter d’autres îles en rêve pourront désormais choisir de visiter des îles aléatoires, ce qui leur donnera de nouvelles sources d’inspiration pour personnaliser leur propre île.”

Mais surtout, cette mise à jour permettra le transfert de données de résidents et d’îles : “La fonction de transfert simple permettra aux joueurs de transférer des données de résident vers une autre console. Ces données incluent le nom, l’apparence et l’équipement du résident, ainsi que son inventaire, son domicile et son espace de rangement. Une fonctionnalité séparée pour toute l’île permettra aux joueurs de déplacer leurs données de sauvegarde utilisateur ainsi que l’île elle-même et tous ses résidents sur une autre console. Ce service fonctionnera via le logiciel de transfert d'île, disponible gratuitement sur le Nintendo eShop.“