Animal Crossing : le musée Getty ouvre sa collection aux joueurs

Pour cela, il suffit de se rendre sur ce site et de choisir l’oeuvre de votre choix. Ensuite, recardez l’oeuvre afin qu’elle rentre dans un format carré, puis téléchargez le QR code généré par le site.

En effet, le musée propose un “générateur d’art”, qui vous permet de sélectionner une oeuvre (de Manet, Rembrandt, Van Gogh entre autres) et de la numériser afin de l’intégrer dans Animal Crossing sur Switch.

Si, comme de nombreux joueurs en cette période de confinement, vous aimez vous évader sur l’île paradisiaque de Animal Crossing : New Horizons , sachez que l’art s’invite à votre porte, grâce à la collection du musée Getty.

Le reste de l’opération se déroule sur l’application”Nintendo Switch”, à télécharger sur iOS et Android. Une fois téléchargée, liez votre compte NookLink (la marche à suivre est expliquée au sein de l’application et du jeu). Une fois ces étapes complétées, vous pourrez scanner le QR code généré par le musée Getty, et retrouver l’ouvre, transformée en “motif”, au sein du jeu.

Plus de 70 000 oeuvres sont disponibles dans la collection du musée J. Paul Getty et toutes sont libres de droits. Et si vous souhaitez importer d’autres images ou oeuvres, vous pouvez également passer par le site “Animal Crossing Pattern Tool”, qui pourra, selon le même procédé, transformer vos selfies ou vos propres photos en motif à intégrer dans le jeu.