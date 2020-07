Animal Crossing : la sauvegarde de votre île est enfin possible

C’est ce jeudi 30 juillet que Nintendo publie une mise à jour très attendue pour Animal Crossing : New Horizons. En effet, aux côtés de nouveautés comme des feux d’artifice ou des rêves, Nintendo annonce l’arrivée d’un service d'archivage et de restauration de votre île.

Comme l’explique Big N, l’option, réservée aux abonnés Nintendo Switch Online, offrira la possibilité “d’activer le nouveau service d'archivage de l'île, qui permet de sauvegarder les données de l'utilisateur et de l'île à intervalles régulier sur un serveur en ligne. Les joueurs qui l'ont activé pourront retrouver leur petit coin de paradis insulaire en cas de perte, de dysfonctionnement ou de vol de leur console Nintendo Switch.”

À noter qu’en cas de problème, il faudra obligatoirement passer par le service consommateur de Nintendo. Celui-ci “aidera à restaurer les données de l'utilisateur et de l'île sur une nouvelle console Nintendo Switch ou sur leur propre console après réparation. Une fois les données de l'île et les données de joueur spécifiques restaurées, les joueurs pourront reprendre là où ils en étaient et continuer à développer leur île et sa communauté”, explique l’éditeur.

Malgré cette mise à jour, Animal Crossing : New Horizons ne devient pas pour autant compatible avec la sauvegarde cloud, comme c’est le cas pour plusieurs autres jeux Nintendo sur la Switch. L’option n’est vraiment là qu’en cas de réels problèmes avec vos données.

Pour découvrir les autres nouveautés de cette mise à jour d’été, jetez un oeil à la vidéo ci-dessous. Une nouvelle mise à jour d’automne sera disponible plus tard dans l’année, précise Nintendo.