L'information a été découverte dans le code de la bêta d'Android P, proposé il y a peu aux développeurs. On y trouve en effet la mention "Wear OS", accompagnée d'un nouveau logo reprenant le code couleur de Google, soit un W en bleu, jaune, vert et rouge.

Google continue de modifier le nom de certains de ses produits. Après le mélange d'Android Pay et Google Wallet, devenu Google Pay, c'est le système d'exploitation pour montres connectées qui va bénéficier d'un nouveau nom et d'un nouveau logo.

Android Wear, le système d'opération pour montres connectées de Google, pourrait se transformer en "Wear OS" - © Tous droits réservés

Comme le soulignent plusieurs de nos confrères, ce changement de nom est sans doute lié à la présence du mot Android, qui sous-entendait que les montres tournant sous Android Wear (comme celles proposées par Asus, Fossil, LG ou encore Huawei) n'étaient compatibles qu'avec l'OS de Google, alors qu'elles pouvaient également être connectées avec un iPhone.

La firme de Mountain View n'a pas encore officialisé ce changement de nom et de look, mais la conférence Google I/O, prévue du 8 au 10 mai prochain, pourrait servir de lancement. À moins que l'entreprise attende une version plus stable d'Android P, futur successeur d'Android Oreo. Quoi qu'il en soit, il faudra bien plus qu'un nouveau nom pour rivaliser avec Apple, qui, rappelons-le, a écoulé pas moins de 18 millions d'exemplaires de son Apple Watch en 2017.