Android Pie sera enfin disponible sur les smartphones Samsung en 2019

L’OS de Google sera déployé dans le courant de l’année sur une large gamme de smartphones, notamment chez Samsung, Huawei et Xiaomi.

Objectif : dépasser les 0,1% de part de marché

La dernière version en date d’Android s’est fait attendre, mais 2019 sera son année, du moins dans le reste de l’Europe (l’Italie, la Suisse et l’Allemagne y ont déjà droit). L’OS, qui peine à dépasser les 0,1% de part de marché depuis son lancement en aout 2018, sera proposé dans sa version finale dans quelques semaines.

Au fil des ans, Samsung a accéléré la mise à disposition de ces mises à jour. Le Galaxy S8 avait dû attendre 7 mois avant de profiter d’Android Oreo. Quant à Android Nougat, la mise à jour était arrivée cinq mois plus tard sur les Galaxy S7.

Un calendrier qui s’étend jusqu’à octobre

Le constructeur coréen ne prévoit pas pour autant une mise à jour globale sur l’ensemble de sa gamme. Le déploiement se fera progressivement, comme l’indique ce calendrier publié par l’entreprise.

Janvier 2019 : Galaxy S9 et S9+

Février 2019 : Galaxy Note 9

Mars 2019 : Galaxy S8, S8+ et Note 8

Avril 2019 : Galaxy A8 2018, A8+ 2018, A7 2018, A9 2018, Tab S4 10.5

Mai 2019 : Galaxy J4, J4+, J6, J6+, A8 Star

Juillet 2019 : Galaxy J7 2017

Aout 2019 : Galaxy J7 Duo

Septembre 2019 : Galaxy Xcover4, J3 2017, Tab S3 9.7

Octobre 2019 : Galaxy Tab A 2017, Tab Active2, Tab A 10.5

Du côté de Xiaomi, on annonce que le Mi A1 pourra également migrer prochainement vers Android Pie. Suivront les OnePlus 5 et 5T, OnePlus 3 et 3T, les Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, P20 et P20 Pro, ainsi que les Honor Play, Honor View 10 et Honor 10.