Android P : Une rumeur dévoile le nom du prochain OS de Google

On savait que la bêta s’appelait Android P mais on ne connaissait pas encore de quel dessert ce P était l’initiale. Et malheureusement pour Google, il semblerait que le constructeur Huawei ait lâché le morceau.

P comme Pistachio. Le magazine Bloomberg en parlait déjà y a quelques mois, révélant qu’en interne, l’OS portait le doux nom de Pistachio Ice Cream. Une glace à la pistache donc, qui succède à tout un tas de desserts :