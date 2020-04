Android : Fortnite est enfin disponible sur le Play Store de Google

Le Battle Royale d’Epic Games était disponible sur Android depuis plus d’un an, mais sous la forme d’un fichier .apk à télécharger directement depuis le site de l’éditeur, et non via le canal officiel, à savoir le Play Store de Google.

La manoeuvre permettait notamment à Epic Games d’éviter la commission de 30% sur tous les achats in-game, que se prend Google au passage. Mais à contrecoeur, le studio a annoncé que la méthode avait ses limites, à travers un communiqué officiel :

“Après 18 mois d'exploitation de Fortnite sur Android en dehors du Google Play Store, nous avons fait un constat simple :

Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play à travers des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres de sécurité effrayantes et insistantes pour les logiciels téléchargés et mis à jour, des accords et des transactions restrictives avec les fabricants et les opérateurs, des relations publiques qui qualifient les sources des logiciels tiers comme malveillants et de nouvelles initiatives comme Google Play Protect qui bloquent purement et simplement les logiciels obtenus en dehors de Google Play Store.

Par conséquent, nous avons lancé Fortnite pour Android sur le Google Play Store. Nous continuerons également à utiliser l'application Epic Games et Fortnite en dehors de Google Play.

Nous espérons que Google repensera ses conditions et ses relations commerciales dans un proche avenir, afin que tous les développeurs soient libres de s'engager dans un commerce avec les clients sur Android et dans le Play Store via des services ouverts, y compris des services de paiement, qui peuvent rivaliser autour d'un terrain de jeu équitable.”

Si vous souhaitez récupérer manuellement le jeu, sans passer par le Play Store, c’est donc toujours possible. Il suffit de se rendre à l’adresse fortnite.com/android depuis un appareil Android.