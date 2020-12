Android Auto débarquera prochainement en Belgique

Le système embarqué de Google arrivera dans les prochains mois dans 36 nouveaux pays.

La firme de Mountain View a confirmé le déploiement de son système de navigation en Belgique, ainsi que dans 35 autres pays. Ce qui doublera le nombre de pays dans lesquels Android Auto est disponible.

Similaire au CarPlay d’Apple, Android Auto permet d’accéder à certaines applications compatibles directement sur l’écran situé sur le tableau de bord de la voiture. Parmi les applications compatibles, citons Google Maps et Waze, les deux apps de navigation de Google, ou encore Spotify, qui permet d’écouter de la musique simplement en connectant son smartphone.

Android Auto permet également d’utiliser le téléphone en mode mains libres, et prend en charge la lecture et l’envoi de SMS. Et depuis la refonte du système, des applications comme Rappels, Météo ou Agenda sont aussi de la partie.

Pour en profiter, il vous faudra un véhicule compatible (généralement, les constructeurs proposent à la fois CarPlay et Android Auto), ainsi qu’un smartphone sous Android 9 au minimum.

Quant à la date de lancement exacte, Google n’a encore rien précisé, mais le service devrait arriver au début de l’année prochaine.