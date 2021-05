Android 12 : voici les smartphones compatibles avec la bêta

Comme chaque année, Google ouvre la nouvelle bêta d’Android au grand public. Mais tous les smartphones ne sont pas les bienvenus.

21 smartphones pour l’instant

Seuls 21 modèles sont en effet concernés par cette première bêta d’Android 12. Une bêta qui permet, pour rappel, de tester les nouveautés apportées par la nouvelle version de l’OS de Google. Au programme, une interface remaniée, et baptisée “Material You”, et qui offre notamment la possibilité de personnaliser les couleurs de l’ensemble du système, des boutons aux menus.

Comme on vous l’annonçait il y a quelques jours, les notifications ont été repensées, tout comme l’écran d’accueil et les widgets. Enfin, du côté de la sécurité, Android 12 proposera un “privacy dashboard” qui donnera accès, à la manière d’iOS, aux options de géolocalisation ou à l’utilisation du microphone, de la caméra, ou encore l’accès aux contacts. Il sera alors possible d’activer ou désactiver l’accès selon les applications.

Comment installer la bêta

Premièrement, vérifiez si votre smartphone est compatible. Ensuite, rendez-vous sur la page de votre constructeur en cliquant sur le lien, et suivez les instructions. Comme toujours, il est conseillé de faire une sauvegarde de votre appareil en cas d’éventuel retour en arrière, et pour préserver vos données.

Asus

Asus Zenfone 8

Google

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

OnePlus

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Oppo

Oppo Find X3 Pro

Realme

Realme GT

Tecno

Tecno Pouvoir 4

TCL

TCL 20 Pro 5G

Vivo

Vivo Iqoo 7 Legend

Xiaomi

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

ZTE