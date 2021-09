Android 12 : la sortie est proche

La prochaine version de l’OS de Google devrait être disponible dans les semaines à venir alors que la phase bêta touche à sa fin.

Google demande donc aux développeurs de se tenir prêt. " Avec l’arrivée de la prochaine version officielle d'Android 12, nous demandons à tous les développeurs d'applications et de jeux de terminer vos tests de compatibilité et de publier vos mises à jour de compatibilité avant la version finale. "

La cinquième bêta sera donc la dernière avant la version finale, qui arrivera cinq mois après l’annonce d’Android 12 au mois de mai dernier. La sortie de la mise à jour coïncidera, à quelques semaines près, à la sortie d’iOS 15. Apple organisera en effet une Keynote le mardi 14 septembre, date à laquelle la nouvelle version de son OS devrait être disponible.

Rappelons qu’Android 12 propose principalement une refonte de l’interface, avec un nouveau look que Google a baptisé " Material You ". D’après les premiers retours, ce changement semble plus réussi et plus novateur que ce que propose la marque à la pomme depuis plusieurs années. Il est vrai qu’iOS évolue peu ces derniers temps, et depuis le grand changement graphique (controversé) apporté par iOS 7, Apple n’opère que des changements mineurs et semble se contenter de sa petite routine annuelle.