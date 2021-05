Android 12 : la nouvelle interface se dévoile avant la conférence Google I/O

La sécurité et un renforcement de la vie privée, donc

Une meilleure interaction entre tous les appareils

Et une nouvelle expérience, comprenez une nouvelle interface

Prosser ne s’étend pas trop sur les deux premières nouveautés, mais a diffusé un visuel qui donne un bon aperçu de cette nouvelle interface.

Lire aussi : N’espérez pas voir débarquer iMessages sur Android

On y aperçoit notamment un widget pour la lecture de fichier audio, ainsi qu’une évolution de certains boutons ou certains widgets (comme la météo). Enfin, Prosser annonce que les notifications pourront être regroupées selon leur catégorie (tous les jeux avec les jeux, toutes les messageries avec les messageries, etc.) et que l’écran de verrouillage sera également repensé. Ce qui, si le youtubeur dit vrai, serait le plus gros changement visuel apporté à Android depuis plusieurs années.

Quoi qu’il en soit, il ne faudra pas attendre longtemps avant de découvrir ce que Google a en magasin pour Android. La conférence Google I/O débutera demain, le mardi 18 mai, et se terminera le 20 mai.