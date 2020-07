Android 11 : vers une sortie prévue le 8 septembre ?

Et c’est Android Police qui a remarqué la présence de la date, dans une vidéo qui a depuis lors été supprimée . Sur le slide en question, Google explique les étapes nécessaires à mettre en place afin que les applications de domotiques soient compatibles avec le nouveau “Power Menu” d’Android, qui fera la part belle aux appareils connectés (ampoules, prises connectées, etc.).

Comme le souligne le site The Verge, ce lancement sera sans doute limité aux appareils Pixels de Google dans un premier temps, le déploiement d’Android étant souvent bien plus lent et chaotique que celui d’iOS du côté d’Apple.

Mais dans tous les cas, la date du 8 septembre coïncide avec les propos de la firme de Mountain View, qui annonçait que le déploiement d’Android 11 débuterait au troisième trimestre 2020. Soit à peu près à la même période qu’Android 10, qui avait débuté son déploiement le 3 septembre 2019.

À l’heure actuelle, Android 11 est toujours en phase de test. La deuxième bêta vient d’ailleurs d’être publiée. Si vous possédez un appareil compatible, vous pouvez rejoindre le programme bêta de Google à cette adresse.