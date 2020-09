Android 11 est là, voici la liste des premiers smartphones compatibles

La nouvelle grande version de l’OS de Google est enfin disponible, six mois après la première bêta dédiée aux développeurs.

Malheureusement, comme souvent avec le déploiement d’Android, peu de smartphones sont d’ores et déjà compatibles. Actuellement, Android 11 est disponible sur les Pixel de Google (à partir du Pixel 2), et le sera très prochainement sur plusieurs modèles de OnePlus Oppo, Realme ou Xiaomi. Notamment les récents OnePlus 8 et 8 Pro, ainsi que les Mi 10 et Mi 10 Pro de Xiaomi.