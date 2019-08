Android 10 : La date du déploiement est connue

La prochaine version de ce qu'on appelait encore il y a quelques jours Android Q devrait être proposée aux utilisateurs dès la semaine prochaine.

Selon NeoWin, le déploiement d'Android 10 serait prévu pour le 3 septembre prochain, soit dans moins d'une semaine. Dans un premier temps, seuls les smartphones Pixel de Google pourront en profiter.

Par la suite, les autres constructeurs pourront également déployer la mise à jour. Mais tous ne seront pas logés à la même enseigne. Ainsi, les utilisateurs d'appareils OnePlus devraient pouvoir profiter rapidement d'une nouvelle version d'OxygenOS, basée sur Android 10. Du côté de HMD Global, on annonce que les Nokia 7.1, 8.1 et 9 Pureview seront mis à jour "avant la fin de l'année". Même son de cloche du côté de Xiaomi, pour les Mi9 et Mi Mix 3.

Quant aux Mate 30 et Mate 30 Pro de Huawei, dont le lancement officiel est attendu pour le 18 septembre, on sait grâce à Reuters qu'ils devront faire l'impasse sur une licence officielle Android, ainsi que sur les applications de Google. Le smartphone devra donc se passer d'applications comme Gmail, YouTube ou le Google Play Store.