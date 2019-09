Android 10 déployé plus tôt que prévu

C'est ce mardi 3 septembre 2019 qu'Android 10 devrait commencer son déploiement, d'abord en exclusivité sur la gamme de smartphones Pixel de Google, selon des fuites de l'opérateur canadien Rogers reprises par divers médias américains. La nouvelle version d'Android sera ensuite doucement mais surement distribuée chez la plupart des autres constructeurs utilisant ce système d'exploitation.

Bien que la 4e génération de Pixel ne soit pas attendue avant début octobre, Google aurait décidé de rendre disponible la version finale d'Android 10, la dernière évolution majeure de son système d'exploitation, sur les Pixel déjà en circulation. Les heureux possesseurs d'un Pixel, Pixel 2, Pixel 3 ou encore Pixel 3a devraient ainsi pouvoir très rapidement bénéficier des dernières avancées proposées par Android.

Présenté lors de la dernière conférence Google I/O en mai 2019, Android 10 inaugure notamment un nouveau mode nuit, lequel permet non seulement de reposer un peu ses yeux mais également de gagner en autonomie grâce à une consommation d'énergie moindre de l'écran. L'autre nouveauté spectaculaire d'Android 10 concerne les nouvelles fonctionnalités Live Caption et Live Relay, à destination des personnes malentendantes, qui permettent de retranscrire à l'écrit des vidéos et des podcasts. Cette technologie, réservée jusqu'à présent à YouTube, devrait à terme s'étendre à n'importe quelle source puisque faisant partie intégrante du système d'exploitation, y compris l'application téléphone avec un système capable de retranscrire des conversations de l'oral vers l'écrit et vice versa.

A noter qu'à l'origine cette nouvelle version d'Android, à l'image des précédentes, devait adopter le nom d'une sucrerie commençant cette fois-ci par la lettre Q. Las, Google a finalement décidé d'en finir avec cette tradition et c'est pourquoi elle a été baptisée plus sobrement Android 10 .

En lançant Android 10 plus tôt que d'habitude, Google prend ainsi de vitesse Apple, qui ne déploiera la nouvelle version d'iOS (13) que dans quelques jours, dans la foulée de sa keynote du mardi 10 septembre 2019 durant laquelle seront notamment annoncés les tout nouveaux iPhone.