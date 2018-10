Analogue présente la Mega St, la console qui redonne vie à vos cartouches Sega

Après la Super Nt, une console moderne qui permet de faire tourner des cartouches Super NES, Analogue se tourne vers Sega, avec une nouvelle console compatible avec les jeux Sega Genesis, Sega Mega Drive et Sega Master System.

Contrairement aux versions “Mini” de consoles cultes (notamment les célèbres SNES Mini et NES Mini vendues par Nintendo), les consoles d’Analogue ne fonctionnent qu’avec des jeux d’origines. Il n’est donc pas question d’émulation, mais bien d’une console moderne, mieux adaptée aux nouvelles télévisions. La connexion se fait en HDMI, ce qui permet une sortie en “haute définition” (toute relative, selon les jeux) et un son d’une meilleure qualité.

La Mega Sg est capable de reconnaître plus de 2100 jeux d’origines et dispose de deux ports d’origine pour y brancher d’anciennes manettes Sega (des nouvelles manettes sans fils sont disponibles séparément). Deux adaptateurs sont également prévus : un adaptateur Sega CD ainsi qu’un adaptateur permettant d’insérer et de jouer à des jeux Game Gear, la console portable de Sega.