Among Us a été téléchargé plus de 260 millions de fois en 2020

C’est le plus gros succès du côté des jeux mobiles. Lancé en 2018, Among Us a connu une année 2020 exceptionnelle.

Si vous n’avez jamais joué à Among Us, le but du jeu est simple : vous incarnez un membre de l’équipage d’un vaisseau spatial. Votre but ? Accomplir différentes tâches, mais surtout survivre. Car parmi l’équipage, se trouve un imposteur, dont la mission est de vous assassiner sans se faire repérer. À moins que vous soyez vous-même cet imposteur…

Malgré son lancement en 2018, c’est en 2020 que le jeu développé par InnerSloth a véritablement décollé. Le titre est devenu un des gros succès de l’année sur Twitch, bien aidé par les différents confinements. En novembre, Among Us attirait près d’un demi-milliard de joueurs sur PC, Nintendo Switch et mobile.