Ameca, le robot aux expressions faciales beaucoup trop réalistes, hyper flippant

Engineered Arts, une entreprise de design dans la robotique, a publié une vidéo de leur dernier robot, Ameca. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ressemble énormément à un véritable humain. La société anglaise souhaite en faire une plateforme pour le développement de l’intelligence artificielle. Avec la vidéo de présentation de son robot prénommé Ameca, l’entreprise anglaise Engineered Arts, spécialisée dans le design et la manufacture de robot, a stupéfié internet. Dans la séquence, on peut voir le fameux robot, d’abord endormi (ou en tout cas les yeux fermés) commencer à se réveiller et faire apparaître une multitude d’expressions spécifiques aux êtres vivants. Bouche ouverte, froncement des sourcils, observation des mains, formes d’inquiétude, grand sourire et même sursaut, Ameca est surprenant. L’entreprise le décrit sur son site internet comme une sorte de plateforme. Elle sera destinée à développer de futures technologies robotiques en implantant ces innovations directement dans le robot.



À LIRE AUSSI Une société chinoise révèle son robot-licorne… et c'est sérieux



Le slogan de l’entreprise, "Une intelligence artificielle qui ressemble à un humain requiert un corps artificiel qui ressemble à celui d’un humain", démontre bien l’objectif de la société. En poussant les expressions au plus réaliste possible, Engineered Arts souhaite accélérer et donner une véritable sensation d’interaction entre les humains et les machines. En tout cas sur Internet, les réactions sont pour la grande majorité extrêmement positive.

"Artificiellement intelligents"