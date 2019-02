Amazon veut diminuer son empreinte carbone d'ici 2030

Pointé du doigt par Greenpeace, le géant de l'e-commerce a promis de réduire son empreinte écologique, notamment sur ses nombreuses livraisons.

"Shipment Zero", c'est le nom du plan annoncé par Jeff Bezos, PDG de l'entreprise. Soit une promesse de réduction des émissions de CO2 de l'ordre de 50% d'ici 2030. Amazon a donc 11 ans pour miser sur les énergies renouvelables et utiliser un maximum de véhicules électriques pour les livraisons.

Ce plan est une réponse à la note sévère attribuée à l'entreprise par Greenpeace. L'association a jugé que les efforts d'Amazon ne méritaient rien de mieux qu'un "F', soit la pire note possible selon le système de notation américain. Il faut dire qu'avec ses millions de colis livrés dans le monde entier chaque année, Amazon consomme une quantité très élevée d'énergies non renouvelables. Et la livraison n'est pas le seul point faible de l'entreprise, puisque les services de Cloud proposés par Amazon (et très utilisés par de nombreux consommateurs et d'importantes sociétés) sont également pointés du doigt.

Enfin, parce qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Greenpeace a également dénoncé le manque de transparence du groupe. Selon l'association écologiste, Amazon n'est pas assez clair sur son impact environnemental auprès de ses consommateurs. L'entreprise fondée en 1994 par Jeff Bezos a également promis de faire tout son possible pour améliorer la situation sur ce point. Il faudra cependant attendre les prochains bilans de Greenpeace pour vérifier que toutes ces promesses ont bien été tenues.