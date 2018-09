Amazon va intégrer Alexa dans de nouveaux appareils connectés, dont un four à micro-ondes

Selon CNBC, Amazon devrait annoncer ces nouveaux appareils à la fin du mois de septembre, pour une commercialisation prévue avant la fin de l’année.

À la différence d’Apple, qui garde son assistant Siri bien au chaud sur ses propres produits (ce qui ne l’aide pas vraiment à s’améliorer), Amazon semble vouloir placer Alexa dans tous les types d’appareils, que cela soit utile ou pas. C’est pourquoi, selon CNBC, devraient débarquer avant la fin de l’année des objets aussi farfelus qu’un four à micro-ondes connecté (GE propose déjà un micro-ondes doté d’Alexa), un “gadget pour voiture” (le site n’a pas plus de précisions à ce sujet), ainsi que du matériel audio, comme un ampli ou encore un subwoofer.

La dernière catégorie a plus de sens qu’un micro-ondes connecté et permettrait à Amazon de jouer sur le terrain de Sonos, qui commercialise notamment des enceintes et barres de son embarquant Alexa. Le géant de l’e-commerce se positionnerait également face à l’HomePod d’Apple, le Home Max de Google et le Galaxy Home de Samsung. Toujours selon CNBC, ces nouveaux appareils ne feraient pas partie de la gamme Écho. Certains bénéficieront d’Alexa, tandis que d’autres pourront se connecter à des appareils embarquant l’assistant, afin d’être contrôlables par la voix.