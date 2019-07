Amazon travaillerait sur un robot domestique autonome

Selon Bloomberg, Amazon plancherait toujours sur un projet de robot domestique à la fois autonome et intelligent, dont le nom de code serait "Vesta". Déjà évoqué au printemps 2018 par le même média américain, il s'agirait d'un appareil capable de suivre n'importe quel humain et de l'aider dans des tâches plus ou moins complexes.

Un prototype serait actuellement en phase de test et Amazon aurait recruté de nombreux ingénieurs pour travailler sur ce projet. Rien n'indique encore s'il s'agira d'un robot destiné aux professionnels ou à être produit à grande échelle. Il faut d'ailleurs noter qu'Amazon est déjà un spécialiste des robots, ayant produit de nombreux modèles en service dans ses propres entrepôts.

Pour l'instant, Vesta serait doté d'un écran, arriverait au niveau de la taille d'un humain et serait capable de se déplacer de manière autonome à l'aide de caméras et de capteurs. Le but serait d'en faire un véritable assistant mobile. Pour cela, il intègre bien évidemment Alexa et est entièrement contrôlé par la voix.

A noter que Bloomberg annonce également la sortie prochaine d'une version plus "haut de gamme" d'Amazon Echo, afin notamment de répondre en terme de qualité sonore à la concurrence, qu'il s'agisse de l'Apple HomePod ou des enceintes compatibles avec Google Assistant.