Amazon Prime compte désormais 150 millions d’abonnés

Le géant de l’e-commerce continue de battre des records de vente.

Le dernier trimestre 2019 aura été fructueux pour Amazon. L’entreprise de Jeff Bezos a enregistré un chiffre d’affaires de 87,44 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 21% sur un an.

Du côté des bénéfices nets, la firme enregistre une progression de 8% par rapport à 2018, ce qui représente 3,3 milliards de dollars amassés.

Le patron, et accessoirement homme le plus riche de la planète pour la deuxième année consécutive s’est félicité des bons résultats de sa boite, confirmant par la même occasion la bonne santé de l’abonnement Amazon Prime, qui accueille 50 millions d’abonnés en plus qu’en 2018.

Nous n'avons jamais vu autant de gens s'abonner en un trimestre et nous avons maintenant 150 millions de membres Prime payants dans le monde.

Pour y parvenir, Bezos a investi plus de 800 millions de dollars en très peu de temps (d’avril à juin 2019), afin de lancer des centres de stockages dans de grandes villes, ce qui facilite les livraisons en 24 heures.

Du côté de AWS, la plateforme cloud d’Amazon, sur laquelle reposent d’importantes infrastructures, les nouvelles sont également bonnes. Fin 2019, l’activité enregistrait une progression de 34%, pour atteindre les 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Seul ombre au tableau, les activités à l’international, qui accusent une perte globale de 1,7 milliard de dollars.