Amazon pourrait publier son propre catalogue de jouet

Et si le géant de l’e-commerce devenait le nouveau père Noël par défaut de millions d’Américains ? C’est en tout cas l’ambition du groupe, qui profite de la faillite de la chaîne de magasin de jouet Toys ‘R’ Us pour envisager un catalogue papier.

Selon le site Bloomberg, le catalogue serait envoyé aux clients américains et distribués dans les magasins Whole Foods, qu’Amazon a rachetés il y a quelques années (car oui, même pour Amazon, les magasins physiques ont encore un intérêt). L’idée est évidemment de remplacer au plus vite le catalogue Toys ‘R’ Us dans l’habitude des Américains.

À la manière d’Ikea et de son catalogue, celui de Toys ‘R’ Us était très attendu au pays de l’Oncle Sam, et permettait au groupe de réaliser son plus gros chiffre d’affaires chaque fin d’année. L’idée d’un catalogue papier pour une boutique en ligne peut faire sourire, mais si Amazon concrétise cette rumeur, il y a de fortes chances qu’il s’impose très vite comme la nouvelle référence du jouet.

Un comble, quand on sait que Toys ‘R’ Us, qui n’a pas sur négocier son virage numérique, a mis définitivement la clé sous la porte le mois dernier en grande partie à cause de la concurrence féroce d’Amazon…