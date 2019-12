Amazon pourrait lancer sa première ampoule connectée via sa filiale Ring

Ring, filiale d'Amazon spécialisée dans les caméras de surveillance et sonnettes connectées, pourrait venir concurrencer Philips Hue avec ses propres ampoules connectées.

Selon un document de la FCC, la commission fédérale américaine des communications, la filiale aurait déposé un brevet pour un nouveau produit, le "Ring PAR35", au look proche des ampoules Hue de Philips.

La découverte, partagée par Dave Zatz sur Twitter, nous apprend que l'ampoule disposerait du Bluetooth, comme les dernières ampoules de Philips. Ce qui permet notamment de se passer d'un pont de connexion.

Ring a déjà commercialisé des lampes, mais sous la forme de poteaux et d'accessoires pour ses caméras de sécurité, rien n'indique donc que cette "Ring PAR35" soit destinée à être utilisée en intérieur. Ou, comme le pense le site The Verge, une commercialisation sous le nom "Ring" (et non sous le nom Amazon) pourrait indiquer qu'Amazon ne cherche pas à concurrencer directement, du moins dans un premier temps, les systèmes domotiques façon Hue.

Cela dit, si l'ampoule rencontre un petit succès, rien n'empêchera Amazon d'attaquer frontalement le marché des ampoules connectées avec une variété de modèles vendus à bas prix.