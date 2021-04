Amazon passe le cap des 200 millions d’abonnés Prime

La formule qui permet à la fois de bénéficier de livraisons rapides et gratuites et un accès à la plateforme de streaming Prime Video ne connait pas la crise.

50 millions de nouveaux abonnés en un an

Dans sa dernière lettre en tant que CEO, Jeff Bezos est revenu sur les chiffres impressionnants enregistrés par Amazon au cours de cette dernière année. Et Bezos n’y va pas par quatre chemins pour souligner le succès de l’abonnement Prime : “200 millions de membres Prime, pour un total en 2020 de 126 milliards de dollars de création de valeur.” Rien que ça.

La crise du Covid aura donc impacté positivement le service (+ 33% en un an). Ce qui est finalement assez logique en période de confinement.

1,3 million d’employés

En 2020, Amazon a également embauché en masse. Pas moins de 500 000 nouveaux venus ont rejoint l’entreprise, qui compte désormais 1,3 million employés à travers le monde. À titre de comparaison, en 1997 ils n’étaient que 158.

Bezos a également fait un point sur le MarketPlace, qui permet de vendre directement sur Amazon: “Plus de 1,9 million de petites et moyennes entreprises vendent dans notre MarketPlace, et elles représentent près de 60% de nos ventes au détail.”

Enfin, du côté des appareils intelligents, le PDG annonce que “les clients ont connecté plus de 100 millions d'appareils domestiques intelligents à Alexa.” Bref, les anti-Amazon ont de quoi fulminer. Le succès du géant de l’e-shop n’est pas près de s’arrêter.