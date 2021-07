Amazon offre deux épisodes de Battlefield : voici comment les récupérer gratuitement

Battlefield 1 et Battlefield V sont à récupérer gratuitement dans leur version PC.

Si vous êtes abonnés à Amazon Prime, l’entreprise propose de temps en temps de profiter d’offres gratuites. Jusqu’au 1er octobre, c’est Battlefield qui est à l’honneur, avec deux jeux offerts en, deux temps.

Battlefield 1 est offert en ce moment même, et ce jusqu’au 4 août. Le titre " projette les joueurs au milieu de combats immersifs dans des lieux variés. Des allées exiguës d'une ville Française assiégée aux dénivelés des Alpes Italiennes en passant par des batailles frénétiques en plein milieu des déserts d'Arabie, les membres Prime découvriront un monde à feu et à sang avec les récits de guerre composant la campagne solo. "

Ensuite, c’est au tour de Battlefield V d’être offert, entre le 2 août et le 1er octobre. " Battlefield V propose le gameplay le plus immersif de la saga et propulse l'expérience bac à sable au milieu de la Seconde Guerre Mondiale, conduisant les joueurs à user de tous les stratagèmes pour venir à bout de leurs adversaires. Il est désormais possible de remorquer des armes statiques, de construire des fortifications ou de réparer des structures endommagées pour reprendre le contrôle du champ de bataille. "

Les deux titres sont à récupérer à cette adresse. À noter que d’autres jeux et offres s’y trouvent, comme Batman - The Enemy Within ou encire The Secret of Monkey Island : Special Edition. Si vous jouez sur PC et que vous êtes abonnés à Prime, mieux vaut donc garder le lien dans ses favoris.