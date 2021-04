Amazon Music poursuit sa lancée sur le marché du podcast

Amazon Music est bien décidé à monter en puissance sur le marché florissant des podcasts. Le géant américain ouvre l'accès à son catalogue de programmes audio aux abonnés de son service de streaming musical en France.

Amazon poursuit ses efforts pour se faire une place dans les podcasts face à ses principaux concurrents Spotify et Apple. Comme eux, le géant de l'e-commerce offre désormais la possibilité aux utilisateurs français de son service de streaming musical, Amazon Music, de découvrir des millions d'épisodes. Un catalogue plus modeste que ceux de ses rivaux, mais qui repose sur des podcasts plébiscités par les Français comme "Le coeur sur la table", "Émotions", "La Poudre" ou encore "Hondelatte raconte".

Amazon n'exclut pas la possibilité de produire à l'avenir des programmes originaux destinés à une audience francophone. "C'est résolument quelque chose que nous voulons explorer pour nous assurer que nous fournissons la meilleure expérience possible à tous nos utilisateurs", a déclaré à ETX Studio Craig Strachan, responsable des podcasts chez Europe Amazon Music.

"Des podcasts en plus de la musique"

Le groupe avait déjà diversifié son catalogue en septembre, à l'occasion du lancement de son offre podcast pour les abonnés de son service de streaming musical aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon. Il s'était notamment allié à DJ Khaled pour "The First One", une émission originale dans laquelle le DJ et producteur américain s'entretient avec d'autres artistes, et la chanteuse Becky G pour "En La Salsa". Dans un autre genre, Amazon avait également acquis le podcast "Disgraceland", qui s'intéresse aux grandes histoires criminelles du monde de la musique.

Mais pourquoi le groupe américain accélère-t-il ses efforts dans le podcast en focalisant ses efforts sur l'Hexagone ? La réponse est simple : le public français est particulièrement friand de ces contenus audio parlés. "Nos utilisateurs vivant en France nous ont rapporté qu'ils voulaient écouter des podcasts en plus de la musique. Nous répondons ainsi à leur demande", explique tout simplement Craig Strachan à ETX Studio. Et les chiffres lui donnent raison. Les Français ont écouté près de 114 millions de podcasts en mars dernier, selon un récent rapport de Médiamétrie.

Amazon compte bien capitaliser sur cet intérêt grandissant pour ces programmes tout en réunissant les amateurs de podcasts et de musique dans une seule et même application. Comme le souligne Craig Strachan, les contenus audio parlé d'Amazon Music sont accessibles à tous. "Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un compte Amazon et vous pouvez accéder aux podcasts sur Alexa également. C'est la même expérience sur tous les niveaux de service, donc vous obtiendrez le même catalogue quel que soit votre abonnement", explique-t-il à ETX Studio.

Toucher un nouveau public

Son concurrent et leader mondial du streaming musical, Spotify, applique la même stratégie. Il a toutefois pris de l'avance dans un domaine convoité : combiner musique et podcasts au sein d'une même playlist. Cette fonctionnalité, baptisée "My daily", permet à chaque utilisateur de profiter d'une sélection musicale personnalisée et de courts podcasts d'actualité réalisés par Le Monde, l'AFP, Brut, Radio France et le réseau Choses à Savoir. Elle est actuellement disponible dans cinq pays, dont la France, les États-Unis et l'Australie.

Si Amazon ne propose pas encore de combiner ces deux expériences d'écoute sur sa plateforme de streaming, il y travaille pour consolider sa place au sein d'un marché de l'audio ultra-compétitif. "L'avantage que nous avons est que nous pouvons faire découvrir les podcasts à un nouveau public, mais je ne pense pas que nous offrons nécessairement les mêmes services que les autres hébergeurs de podcasts. Nous nous démarquons surtout grâce à notre capacité, avec le système Amazon Echo, de toucher des personnes qui n'auraient peut-être jamais écouté de podcasts auparavant", espère Craig Strachan.