Amazon Music accueille à son tour des podcasts

Le service de streaming musical du géant de l’e-shopping se lance également dans les podcasts, comme son rival Spotify.

Jusqu’à présent, Amazon ne proposait des podcasts que via sa filiale Audible, spécialisée dans les livres audio. Amazon proposera désormais un catalogue assez large à ses abonnés, composé de plus de 70 000 programmes, mais également des programmes exclusifs à la plateforme, comme le propose déjà Spotify (notamennt The Michelle Obama Podcast).

Parmi ces podcasts exclusifs, on retrouvera The First One, une émission animée par DJ Khaled, dans laquelle il interviewera des artistes à propos de leur succès et de leurs plus grands tubes. Ainsi qu’un programme produit par Will Smith et sa femme Jada Pinkett Smith. D’autres exclusivités, comme le podcast Disgraceland, seront simplement rachetées par Amazon et proposées exclusivement aux abonnés du service.

Quant à l’aspect financier, il sera basé sur la publicité. Amazon diffusera des annonces sur ses podcasts exclusifs, ou fera lire des publicités à ses animateurs. Attendez-vous donc à entendre DJ Khaled promouvoir des objets et des services en tout genre.

Les podcasts pourront être écoutés sur l’application Amazon Music, sur le web, ou sur les appareils Amazon Echo. Dans un premier temps, leur disponibilité sera limitée aux États-Unis, au Japon, à l’Allemagne et au Royaume-Uni.