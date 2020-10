Amazon met fin à Crucible, son jeu de tir coopératif

Le jeu, développé par Relentless Studios, appartenant à Amazon Games, était annoncé comme le premier titre triple A du géant de l’e-commerce, qui n’avait proposé jusqu’ici que des jeux mobiles. Mais après une première période de lancement, et un retour rapide en développement, Amazon a décidé de fermer le jeu et de rembourser les joueurs.

Crucible était un shooter où vous incarniez un humain, un robot ou un extraterrestre, partant à la recherche de l’Essence, une ressource qui augmente les pouvoirs du joueur. “L’essence est une substance étrange dotée de vertus extraordinaires, et la raison de toute cette cohue sur la planète Crucible. Vous pouvez l'obtenir de vos adversaires ou des créatures que vous éliminez, ou en prenant le contrôle d'objectifs. Récupérer de l'essence vous permettra de passer au niveau supérieur”, nous expliquait le site officiel. “Chacun de vos cinq premiers passages au niveau supérieur vous donnera accès aux améliorations que vous aviez présélectionnées. Ensuite, à chaque niveau, vous gagnerez en puissance et en santé.”

Proposé le 20 mai dernier sur Steam, Crucible avait connu un départ chaotique. Sur les trois modes de jeux proposés lors de son lancement, un seul avait survécu afin de tenter de regrouper les rares joueurs qui osaient s’aventurer sur le titre. Quelques jours plus tard, la fréquentation avait connu une baisse importante, au point de passer sous la barre des 10 joueurs connectés simultanément.

Amazon avait donc décidé de repasser en bêta dès le mois de juillet, afin de revoir sa copie. Mais ce 9 octobre, la décision finale est tombée : le jeu ferme ses portes, comme l’annoncent les développeurs sur le site du jeu. “Nous arrêterons le développement sur Crucible. Nous apprécions beaucoup la façon dont nos fans se sont ralliés à nos efforts, et nous avons adoré voir vos réponses aux changements que nous avons apportés au cours des derniers mois, mais en fin de compte, nous n'avons pas vu un avenir sain et durable pour Crucible. Nous allons faire évoluer notre équipe pour qu'elle se concentre sur New World et d'autres projets à venir d'Amazon Games.”

À noter que si vous participiez à la bêta fermée, vous pourrez continuer de profiter du jeu jusqu’au 9 novembre, date à laquelle Amazon fermera définitivement les serveurs.